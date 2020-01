Propada transfer, Ole ispostavio listu od četiri imena sa Srbinom kao opcijom?!

Navodno, Englezi su otkrili listu koju je Solskjer predao Vudvordu, na njoj se nalaze četiri imena, tačnije moguća pojačanja u naredna dva prelazna roka.



Prvo je Džejms Medison za koga će biti potrebno 100 miliona evra, kako bi stigao kreativan igrač na sredini, drugo je već poznato, čeka se hoće li Bruno Fernandeš stići iz Lisabona, ali to nije sve. Norvežanin želi da kompletno promeni vezni red, prodao bi, uz Matića i Freda, tako da bi ostao samo MekTominaj iz sadašnje prve postave u vezi.



Za još jedno mesto, konkurišu Tilemans, još jedan igrač Lestera, sjajni Belgijanac koji je otkupljen od Monaka, ali i naš Sergej Milinković Savić. Jasno da bi Ole morao da uloži oko 200 miliona u najboljem slučaju u trojicu vezista, ali ima budžet oko 250 miliona funti.



Ostalo bi za napadača, Tomas Miler je bio meta kada je Van Gal bio menadžer, sada je stariji i iako je legenda Bajerna, želeo bi da se okuša u PL. Bavarci će takođe podmladiti tim, pa bi mogli da mu daju dozvolu da posle 12 godina profesionalne karijere napusti Minhen.



Šta je situacija oko Fernandeša?



Naime, Sporting traži 60 miliona plus 15 bonusa, ali ne vezane za nerealne stvari, ako osvoji Zlatnu loptu ili Ligu šampiona sa Junajtedom. To je kamen spoticanja, sada Junajted preti da će se povući iz pregovora, iako su sa igračem utanačili ugovor na pet godina, vredan oko 8.5 miliona po sezoni.



Veliki je pritisak na Vudvorda, pogotovo nakon što je procurelo da je Poketino odbio klupu jer zahteva da se Vudvord isključi iz odluka o dovođenju igrača, no to se neće desiti.



Videćemo šta će Junajted danas učiniti u najvećem derbiju engleskog fudbala, ali bilo kako bilo, imaju dosta problema sa dovođenjem igrača, pre svega zbog grešaka iz prošlosti...