Prodati ili kupiti? Klop čeka, mogao bi sebi da "puca u nogu" kao Gvardiola prošle sezone!

Jirgen Klop je do sada u prelaznom roku kupio samo Cimikasa iz Olimpijakosa koji je tek zamena za sjajnog Endija Robertsona. Navijači su nestrpljivi, mnogi smatraju da će se nedostatak pojačanja u uslovima kada Čelsi, verovatno i Siti i Junajted izdvajaju velike sume obiti o glavu klubu.



Ali, američki vlasnici ne žele da izdvoje sredstva zbog gubitaka, i dalje se priča o Tijagu Alkantari, ali on je rekao da nikada nije izjavio da će napustiti Bajern, ima još godinu ugovora.



Godinu ugovora ima i Vajnaldum koga želi Barselona, Liverpul je tražio oko 20 miliona evra za Holanđanina, Barsa neće platiti više od 13. Ako ode nekadašnji igrač Njukasla, onda bi Liverpul mogao da dovede Alkantaru.



Ali, imaju veći problem. Naime, mnogi smatraju da će nemački menadžer ponoviti grešku Pepa Gvardiole od prošle sezone. Naime, Liverpul ima problema sa štoperima, Lovren je prodat Zenitu, on je bio četvrti pik u rotaciji, ali Gomez i Matip imaju problema sa povredama. To bi Klopa moglo da ostavi bez partnera Van Dajku, pošto mladi igrači Sep van den Berg i Bili Kumetio još nisu spremni da preuzmu neke veće uloge.







Gvardiola je oklevao na sličan način prošle sezone, posle odlaska Kompanija, pa je ostao sa Laporteom, kombinovao i grešio, sada kupuje dva štopera, već je stigao Ake, a na putu je i Kulibali.



Što se napadača tiče, tu neće biti promena jer nema novca, Salah, Firmino i ne baš zadovoljni Mane ostaju, Rajan Bruster i Origi će se boriti za mesto u rotaciji, a videćemo koliko može zimsko pojačanje Minamino u borbi za veću minutažu...



Klub je imao plan da proda nekoliko igrača iz drugog plana, ali tržište je takvo da nema ponuda za Šaćirija, Vilsona, niti Grujića, ili će ih prodati za manji novac od očekivanog ili će mlađe poslati na pozajmicu, a Švajcarac ostaje.



Klub su podsetimo, osim Lovrena, kao slobodni igrači napustili Klajn i Lalana, a najmanje još pet ili šest fudbalera iz rezervnog sastava ide na pozajmice. U pitanju su Velšanin Vudburn, poljski golman Grabara, Nigerijan Taivo Avoniju, Nejt Filips, a već su otišli Adam Luis i Morgan Bojes.