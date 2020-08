Prodaja, pa Vilijan!

Pregovori Arsenala i Vilijana imaju svaku priliku da se završe uspešno.



Edu i čelnici kluba sa "Emirajtsa" nude trogodišnji ugovor Brazilcu, dok Čelsi nude godinu dana manje svom krilnom igraču. Engleski mediji smatraju da su "tobdžije" blizu realizacije, ali prvo se moraju 'otarasiti' još jednog velikog ugovora.



Namera kluba iz Londona jeste da reše pitanje Henrika Mktarijana.



Ofanzivac je na pozajmicu u Romi gde se odlično snašao, na 22 utakmice u Seriji A ima učinak od devet golova i pet asistencija. Jermenin će ostati do kraja avgusta u Rimu kako bi pomogao "vučici" u Ligi Evrope.



On ima još godinu dana ugovora sa Arsenalom, zarađuje neverovatnih 180 hiljada funti na nedeljenom nivou, jasno da "tobdžije" žele da se reše ovog mesečnog izdatka.



Roma je zainteresovana da otkupi Mktarijana, ali je jasno da mu ne može ponuditi toliku plati. Sada je sve na njemu, to jest da li želi nastavak epizode u Rimu ili će se odlučiti za povratak u London i verovatno biti skrajnut u stranu do isteka ugovora.