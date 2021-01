Procureo plan za Mesija, ČETIRI MUSKETARA, kakav bi ovo rasplet bio!

Maurisio Poketino ne odustaje, pokušaće sve da ubedi Lea Mesija da dođe u Pariz. I francuski šampiona ima plan, okružiti Argentinca zemljacijma i ljudima kojima veruje. Jedan je Di Marija, a drugi i najveći adut bi, pogađate, mogao da bude Kun Aguero.



Naime, Mesijev najbolji prijatelj bi mogao kao slobodan igrač da se preseli u Francusku. Kun Aguero i Poketino su takođe dobri prijatelji i to bi mogla da bude ključna veza.



Kako bi to funkcionisalo?



Pisanje španskih medija navodi na pomisao da bi Mesi mogao i da smanji platu, kako bi PSŽ ostao u granicama FFP, a uslov bi bio da dovedu Kuna kome ističe ugovor sa Sitijem.



Možete li da zamislite kvartet prijatelja, Mesi-Aguero-Nejmar-Di Marija. To ne podrazumeva odlazak Mbapea, ali je sigurno kraj za Ikardija koji i baš nema mnogo pristalica u redovima PSŽ, plus dolazak Mesija označio bi kraj i zbog Maksija Lopeza.







Mesi i nekadašnji napadač Barselone kome je Ikardi preoteo suprugu Vandu Naru, su odlični prijatelji, Maksi je bio mentor mladom Mesiju u vreme dok je igrao u Barsi, pa postoje ozbiljne indicije da upravo zbog blokade Mesija i ostalih uticajnih igrača, Ikardi ni kada je bio najbolji napadač u Seriji A nije pozivan za reprezentaciju.