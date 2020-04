Procurelo - Modrić pristao da ode, Real pristao da ga proda, i onda - šok!

Bivši direktor Milana Zvonimir Boban bio je blizu dogovora sa Lukom Modrićem, a onda je italijanski klub odlučio da ga otpusti!



Kako prenosi španska Marka, Modrić je pristao na pregovore sa Milanom zbog svog sunarodnika, koji ga je ubedio da pređe u Milan, ali je onda sve palo u vodu.



Marka tvrdi da je Boban bukvalno već sve završio, pronašao je idealnu kombinaciju za sve tri strane i onda je ostao bez posla.



Nakon toga, Modrić je otpisao mogućnost odlaska u Milan, ali to i dalje ne znači da će ostati u Madridu.



Milan je imao otvoren prolaz do hrvatskog reprezentativca, mogao je da dobije lidera na sredini terena u naredne dve sezone. Sada će morati da se okrene nekim drugim rešenjima.



Ne treba zaboraviti da Milan i Real Madrid imaju dobre odnose, međutim, to je sve palo u vodu odlaskom Zvonimira Bobana, barem kada je u pitanju Modrić...