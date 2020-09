Procurelo - Ajaks je bio taj koji je izigrao Bajern Minhen!

Seržinjo Dest je na putu ka Barseloni i ostvarenju svojih snova.



Desni bek Ajaksa će u ponedeljak i zvanično potpisati ugovor sa katalonskim klubom do juna 2025. godine. Ipak, nakon današnje potvrde brojnih izvora da je sve gotovo, oni bliski Bajernu otkrivaju tamnu stranu Ajaksa u celoj ovoj priči.



Kao što znate, istorija na poseban način spaja Ajaksa i Barselonu, najviše zbog Johana Krojfa, ali i kasnije one horde igrača koji su prešli put od Amsterdama do Katalonije da bi ostvarili svoje snove. I zato, niko ne može da zameri dečaku od 20 godina što je dobio šansu, možda da sada ili nikada, ostvari san i zaigra pored Mesija u Barseloni.



Ali, da li je u celoj priči Ajaks bio profesionalan u pregovorima?!



Izvori iz Bavarske tvrde da su Holanađni igrali dvostruku igru i da im nije jasno kako su "propustili" Desta. Naime, Amerikanac je još pre početka pregovora Barselone i Ajaksa, postigao sve lične uslove sa Bajernom. Dest još uvek nije ni dobio poziv iz Barse, a već je pristao da ode u Minhen. Onda je usledio poziv iz Katalonije zbog čega je odlučio da stopira i razmisli još jednom.



Ajaks je onda uradio nešto neprimereno, prema pisanjima nemačkih izvora - obaveštavao je Barselonu o ponudi Bajerna, kako bi pomogli Kataloncima da realizuju transfer. Barsa je bila u finansijskim problemima koji su minimalno rešeni prodajom Semeda i "proterivanjem" Rakitića, Suareza i Vidala koji imaju zajedno skoro 45 miliona evra godišnje.



Ajaks je odugovlačio u pregovorima sa Bajernom, koji je ostao zbunjen dogovorom sa Barsom, zato što Katalonci nisu ponudili više, već jednako novca - 20+5 miliona evra kroz bonuse.



Uz to, isti izvori pišu da je Bajern nudio bolje uslove u tempu isplate i bonusima, ali da je Ajaks odlučio da prihvati ponudu Barselone.