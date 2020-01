Problemi za "Đavole", ništa od velikog transfera?!

Poznato je da je prva želja "Đavola" ove zime vezista lisabonskog Sportinga Bruno Fernandeš.



Pregovori dve strane su uveliko u toku, pričalo se da Sporting želi da uključi u transfer i jednog fudbalera Junajteda, u igri su bili Markos Roho, Andreas Pereira i mladi Tahit Čong, ali je postalo jasno da na "Old Trafordu" nisu spremni da se rastanu sa pomenutim fudbalerima, makar ne u ovakvoj kombinaciji.



Sada su nastali novi problemi, kako je Sporting naparsno uvećao svoje zahteve za usluge portugalskog reprezentativca.



"Skaj" prenosi da sada "Lavovi" iz Lisabona traže čak 80 miliona evra za Fernandeša, što Junajted nije spreman da plati i pregovori dve strane su prekinuti.



Fernandeš igra u strašnoj formi i ove sezone, postigao je 13 golova na 21 nastupu za Sporting i trener te ekipe je izjavio da će mu biti potrebna tri igrača da ga zameni.



Ipak, engleski mediji navode da ovo ne znači i konačan kraj, kako se očekuje da Mančester otvori nove pregovore već početkom naredne sedmice.



Žarko žele Fernandeša na "Old Trafordu", neće odustati do poslednjeg trenutka, ali sada stvari ne deluju dobro po "Đavole".