Problemi u Rimu, Gatuzo koristi situaciju?

Fonseka je rekao svoje, Čengiz Under ne igra zbog problema sa kondicijom. Turskog ofanzivca ne treba očekivati na večerašnjoj utakmici sa Udinezeom, a moguće ni do kraja prvenstva.



Ova sezona je bila za zaborav, Under je odigrao svega šesnaest utakmica sa postignuta tri gola. Došao je još 2017. godine, ali izvesno da mu je ovo poslednja sezona u Rimu.



Gatuzo i dalje veruje u njega, smatra da može ispuniti potencijal Turčina do maksimuma. Krilni igrač bi bio naslednik Kaljehona kome ističe ugovor po kraju sezone.



Rimljani su zahtevali 40 miliona evra pre pandemije, sada očekuju 34 dok Napolitanci i De Laurentis nude 25 miliona i plus pet kroz bonuse. Za verovati je da dve strane nađu dogovor uskoro, Vučica već ima Pereza i Pedra koji će se takmičiti za krilne pozicije kod Fonseke.