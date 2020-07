Problem za Napoli, umešali se Klop i Solskjer!

Pisalo se po italijanski medijima da je Napoli dogovorio dva transfera sa Lilom i da će platiti oko 100 miliona evra za Viktora Osimena i štopera Gabrijela.Činilo se da je transfer gotova stvar, ali nastali su problemi.Nigerijac Osimen navodno ima novog agenta, koji traži nove uslove od Napolija, tačnije traži veću platu za svog klijenta.Prvi dogovor je bio 3,5 do četiri miliona evra po sezoni uz bonuse do dva miliona evra.Ipak, novi agent traži pet miliona evra neto po sezoni za Osimena, uz dodatne bonuse.Italijanski mediji navode da je nastao problem i oko prava na lik i delo, a upravo problemi te prirode su ranije znali skupo da koštaju Napoli.Piše se po Apeninima i da je Adam Una trebalo da se preseli u Lil, da je tako Napoli pokušao da smanji cenu, ali da su "Doge" odbile tu ponudu i da traže 81 milion evra.Ni to nije sve, kako je novi agent navodno doneo i nove ponude za svog klijenta, u priču su se umešali Mančester junajted i Liverpul, koji žele Osimena u svojim redovima.Dakle, sve više se čini da Napoli na kraju neće uspeti da angažuje željeno pojačanje, videćemo da li će situacija sa Osimenom uticati i na transfer Gabrijela u redove tima sa "San Paola".