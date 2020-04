Pritisak na Aubu, odlazi iz Arsenala?

Pjer-Emerik Obamejang polako ulazi u poslednju godinu ugovora sa Arsenalom.



Arteta je izjavio kako će uraditi sve kako bi zadržao najboljeg igrača i ujedno kapitena u svom timu za narednu sezonu. Gabonac je navodno tražio nedeljna primanja veća i od Ozila, predsednik FS Gabona mu savetuje da razmisli o promeni sredine.



"Trenutno je u Arsenalu, do sada ništa nije osvojio, to je timski neuspeh. Ne želim da kažem da Arsenal nije ambiciozan, ali nemaju visoke ambicije poput nekih drugih klubova Evrope. Ako može da osigura ugovor sa nekim ambicioznijim klubom, zasigurno bi našao mesto za sebe", izjavio je Pjer Alan Mongengu.



Obamejang je u Arsenalu od januara 2018. godine za sumu od oko 65 miliona evra. Stigao je do finala Lige Evrope i Karabao kupa, ali je obe utakmice završio sa srebrnom medaljom.