Pristao? Nostalgija, "Zeleni" će igrati za 10 puta manju platu!

Na kraju, povratak kući.



Ako tako možemo da kažemo, mada Hulk zaista vidi Portugal kao svoju kuću.



Brazilac odlazi iz Šangaja, imao je ogroman broj ponuda, slobodan je igrač, za četiri godine je spakovao preko 100 miliona evra neto. On je bio i najskuplji igrač u Aziji kada je za oko 60 miliona iz Zenita otišao u kinesku ligu.



Vraća se u Evropu, pričalo se o Italiji, mogao je da uzme novac u MLS, zvali su ga iz domovine, ali on želi nazad u Porto. I čini se da je to veći izazov nego neki od manjih klubova PL, iako je novac manji.



Ali ono što Porto nudi je verovali ili ne 200 000 evra mesečno, odnosno oko 2.5 miliona godišnje, što je deset puta manje od onoga koliko je Hulk zarađivao u Šangaju.











Sa klubom je bio prvak pre dve godine, prekinuo je seriju Gvangžua od sedam titula, a prošle godine je bio i dalje među 20 najplaćenijih fudbalera svih vremena.