Pričao o klupskom drugu Luki Joviću, sad se izvinjava!

Borha Majoral je izazvao dosta komentara na prezentaciji u dresu Rome kada je govorio o svojoj situaciji u Realu.



"Zidan je želeo da ostanem, hteo sam da odem već u predsezoni", objasnio je zbog čega su utihnule priče o Laciju.



On je kroz redove rekao da želi da igra, da ima minute, ali da je klub želeo da proda Jovića pa su ga sprečavali da ode.



"Mislim da je klub slušao Zidana koji je hteo da Jović ode", tvrdi Majoral.



Dan kasnije se ispravio.



"Nisam dobro shvaćen, nisam razgovarao sa Zidanom o Joviću. Jović je bio moj saigrač, o njemu mislim sve najbolje, ako treba da se izvinim evo to upravo činim", kaže Španac koji je bio na pozajmicama u Volsfburgu i Levanteu. On je igrajući za mladu reprezentaciju Španije dao 16 golova, više od pola po utakmici.



Ipak, konkurencija je jaka, 2015. je dobijao šansu, na 22 mečeva dao je tri gola.



Majoral je pozajmljen Romi, koja će platiti dva miliona, ako budu hteli da ga otkupe, do 2023. će u dve rate platiti "Merengesima" još 35 miliona.