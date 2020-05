Preokret u Milanu, stiže najtalentovaniji trener Evrope, Ibra našao novi klub!

U Milanu je kao bomba odjeknula vest da je došlo do dogovora, videćemo hoće li klub potvrditi, ali dvojac iz Red Bul Lajpciga se seli u Lombardiju.



Naime, Ralf Ragnik je posle razgovora sa predsednikom Gazidisom odlučio da postane generalni menadžer kluba, a pokušaće da ubedi po mnogima najtalentovanijeg trenera Evrope, Julijana Nagelsmana da prihvati klupu.



Dvojac bi dobio odrešene rudnike, vlasnici investicioni fond "Eliot" su dali zeleno svetlo Gazidisu da obeća Nemcu transfer budžet od 80 miliona, plus ono što uspeju da dobiju od prodaja Kesija i Pakete.



Zlatan Ibrahimović odlazi, informacije govore da se već dogovorio sa Hamarbijem čiji je postao vlasnik, on je u sukobu sa Gazidisom, oslobodiće dodatno budžet za plate. Njegove poruke su jasne, povređen je činjenicom da Ragnik smatra da mu takav profil igrača ne treba i da loše utiče na ostale igrače.



Milan ima dugu listu igrača koje bi želeo da dovede, plus Ragnik je insistirao da zadrži najbolje, Donarumu, Romanjolija, Tea Ernandeza i da oko njih oformi ekipu.



Prvi koraci ka dovođenju igrača su učinjeni, naime talentovani Luka Kilijan iu Paderborna bi mogao da stigne, on ima klauzulu od par miliona evra ako klub ispadne iz lige, što je izvesno, hoće ga engleski klubovi, ali Milan veruje da bi Ragnik mogao da ga ubedi da stigne u Seriju A. Veći ulov za odbranu bi mogao da bude Dajot Upamekano, koji nije produžio ugovor sa Lajpcigom i eventualni dolazak Nagelsmana na klupu bi ga sigurno ubedio da razmisli o Milanu.











Desni bek Liona Kalulu je još jedan od igrača koji bi trebalo da kompletira odbranu.



U napadu, Luka Jović je prva opcija, on, Rebić, Leao bi trebalo da čine napadački trio, mada će biti doveden još jedan špic, umesto Ibre.



Oni koji sigurno ostaju su Donaruma, Kjaer, Romanjoli, Čalhanoglu, Benaser i niz mlađih igrača...



Ovo je tek početak, Milan će pažljivo odmeravati poteze, ono što se zna je da Ragnik želi da stvori mlađi tim, bez velikih zvezda, da promoviše fudbalere koji traže afirmaciju i da je insistirao da Milan prestane sa dovođenjem isluženih zvezda na pozajmicu, što je bila praksa uglavnom u ovoj deceniji...