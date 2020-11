Preokret, Siti se predomislio oko Mesija?

Leo Mesi je uskoro ulazi u poslednjih šest meseci ugovora.



Argentinac će od januara moći da pregovora sa zainteresovanim klubovima, očekivalo se da Mančester Siti krene u ofanzivu već sada na zimu, ali najnovije vesti otkrivaju kako "građani" nameravaju da se povuku iz trke za Argentincem.



"Imam informaciju od osobe visokog autoriteta, nekog ko je upoznat bolje sa situacijom koja tvrdi da Siti neće pokušati transfer Mesija. Po informacijama koje imam, od danas, ta vrata su zatvorena", izjavio je Semra Hunter, španski fudbalski ekspert.



"Imaju svoje razloge za to. Dva razloga postoje - godine i finansije. Kada pričamo o godinama Mesi se približava godina kada će njegove partije krenuti da opadaju, tako da bi doveli drugačijeg igrača od onog u Barseloni. Čak je i on sam izjavio da se bliži reči 'penzija', možda i brže nego što ostali veruju. To ide ruku pod ruku sa finansijama, zato što i ako dođe kao slobodan igrač, njegova plata je astronomska. Zarađuje oko 100 miliona evra po godini. To je veliki finansijski teret za bilo koji klub, posebno kada imamo činjenicu da se nalazimo u sred globalne pandemije", izjavio je Španac.



Izgleda da šanse za selidbom Mesija polako padaju u vodi. Ostaje pitanje da li će Argentinca moći da pronađe zajednički govor sa nadolazećom promenom u upravi.