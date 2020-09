Preokret oko Suareza, dve opcije, obe šokantne, ključ drži Brazilac!

Luis Suarez čeka. Naime, on se pozvao na situaciju sa Mesijem, tvrdi da je zaslužio makar deo poštovanja koje klub ima prema Argentincu i šansu da zaigra, iako ne želi da ode.



Ako Barselona ostane pri svome, moraće da mu isplati 15 miliona evra, što je malo verovatno, posle toga bi "El Pistolero" imao odrešene ruke.



Ali, rešenja nema, njegova namera je da ostane po cenu sedenja na tribinama, ali Kuman je izjavio, iako ga nije uzeo u obzir za meč sa Nastikom, da ako Suarez ostane, biće deo rotacije, odnosno dobiće šansu da se bori za mesto u timu.



Sada je to i najverovatniji rasplet, osim mogućnosti da Suarez prihvati manju odštetu i da se zatim kao slobodan igrač preseli u Atletiko.



Madridski mediji pišu da "Jorgandžije" žele da udome Dijega Koštu, Fenerbahče se namerio na Brazilca, ali za sada nema dogovora sa igračem koji ima ugovor do 2021.



Mogao bi da uzme veliki novac, Atletiko bi da se oslobodi njegovih primanja i da dovede mlađeg igrača, ili Suareza ako bude bio slobodan.







Simeone još nije formirao ekipu, traži još par igrača, videćemo može li da dovede napadača po želji, golovi su bili najveći problem prošle sezone, dali su samo 51 u ligi, Morata je ubacio 12, Košta samo 5.