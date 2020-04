Preokret, Nejmar ne može da odbije ovakvu ponudu!

Nejmar želi u Barselonu, ali problem ostaje obeštećenje, kao i sve nevolje koje imaju Katalonci. Čak i da smanji platu, Brazilac bi sa porezima, platom, obeštećenjem koštao oko 400 miliona evra, to je u ovom trenutku naučna fantastika.



Barselona jasno želi da proda neke igrače, eventualno ih ubaci u čitav posao, ali PSŽ, osim za Grizmana koji neće u Pariz nije posebno zainteresovan.



U stvari, sačekali bi izveštaj o Dembeleu, lekarske preglede i slično, eventualno prihvatili da mladi Francuz bude deo transfera, ali sve je na dugom štapu.



Sa druge strane, PSŽ želi da zadrži Nejmara, uz sve njegove mane van terena i ponašanje koje ne može da promeni, kada igra, Brazilac je fantastičan, pravi prevagu. Uz to, Nejmar je i dalje jedan od marketinški najatraktivnijih igrača na svetu i zaštitno lice narednog Mundijala.



Zato ne čudi ponuda, on bi produžio ugovor, ako pristane, do 2025. dakle na još tri godine, za sumu od 38 miliona evra po sezoni. Sada ima 35, dakle približio bi se Mesiju. Dodajmo i to da bi odlaskom u Barselonu morao da se odrekne više od 10 miliona, pa je jasno da bi ako ostane u PSŽ zarađivao nekih 15 miliona evra više nego na "Kamp Nou".









Ovo je zaista ponuda koja se ne odbija...