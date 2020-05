Preokret - Mbape potpisuje, srećni i PSŽ i Real Madrid!

Kilijan Mbape više nije zatvoren ka ideji da potpiše novi ugovor sa Pari Sen Žermenom, ali bi u celoj priči profitirao i Real Madrid.



Kako prenosi As, ideja je sledeća - usled pandemije i finansijske krize koja preti svim klubovima u narednih godinu dana, Mbape je spreman da potpiše novi ugovor sa Parižanima, pošto mu trenutni ističe juna 2022. godine.



Ipak, Mbape će pristati na to samo uz posebnu klauzulu koja će mu omogućiti da ode u Real Madrid, po ceni koju ugovore sve tri strane. Nije poznata brojka, ali bi navodno ta cifra bila "realnija" i manja od one za koju je Nejmar prešao iz Barselone u PSŽ (222 miliona evra). Podsetimo, PSŽ je Monaku platio 180 miliona evra za njegov dolazak na Park prinčeva, leta 2017. godine.



Mbape bi uz to dobio veća primanja, imao bi istu platu kao i Nejmar (oko 30 miliona evra), a njegov san o odlasku u Real Madrid bi na neki način bio osiguran.



Real je imao ideju da dovede Mbapea narednog leta, pošto ovog nije realno očekivati da će bilo koji klub moći da priušti i znatno jeftinija pojačanja.



Florentino Perez bi svakako morao da odreši kesu narednog leta, ali ovako bi klauzulom osigurao njegov potpis, odnosno, ostali klubovi ne bi ni na koji način mogli da ga preotmu.



Jasno je da Mbape želi samo u Real Madrid, ovako bi PSŽ bio sigurniji, Francuz bi imao veća primanja, i deluje da je ovo idealan posao za sve tri strane.