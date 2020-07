Pregovarao sa Milanom mesecima, završiće na "Old Trafordu"?!

Ralf Rangnik je već bio viđen kao novi trener i sportski direktor Milana, a onda je Pioli napravio čudo, "Rosoneri" su ostvarili sedam pobeda i dva remija u nastavku sezone, popeli su se na peto mesto na tabeli, te je uprava promenila ploču.



Odustali su od ideje da Nemca postave na mesto trenera i sportskog direktora, ponudili su mu samo direktorsku fotelju, on je to odbio, Pioli je parafirao novi ugovor i Rangnik je ostao šef strateškog tima Red Bula.



Ipak, možda bi mogao da promeni sredinu ovog leta, pisali smo da je Mančester junajted spreman da angažuje sportskog direktora.



Sada je i novinar "Bilda" Kristijan Falk potvrdo da su "Đavoli" svojevremeno, još pre priče o Milanu, pregovarali sa nemačkim stručnjakom, ali da ih navodno nije ubedio i da su odustali od ideje da ga angažuju.



Sada traže sportskog direktora, jasno je da će Solskjer ostati trener, Rangnik možda nije želeo tu ulogu na "San Siru", ali je jasno da je Junajted daleko drugačija priča.



Mogao bi da postane prvi sportski direktor u istoriji kluba, videćemo da li će ga "Đavoli" ponovo kontaktirati.



Što se tiče pozicije sportskog direktora na "Old Trafordu", kandidati su i Berta iz Atletika, Paratići iz Juventusa i Antero Enrike, bivši sportski direktor Porta i PSŽ.