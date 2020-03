Pregovarao sa Barsom, ukrao ga Pep, večeras stigla potvrda transfera!

Klub sa Etihada večeras je i zvanično potvrdio, jedan od najtalentovanijih brazilskih fudbalera, Jan Kouto novi je član Mančester Sitija.



Ovaj 17-godišnjak potpisao je ugovor na pet godina sa Sitijem, ali će na Ostrvo moći da se preseli tek u junu mesecu kada napuni 18.



Kouto je inače u Brazilu dobio nadimak novi "Dani Alveš" i smatraju ga budućom zvezdom reprezentacije.



On je član Koritibe, a za reprezentaciju Brazila do 17 godina je zabeležio 13 nastupa.



Fudbalskom svetu i skautima širom Evrope, skrenuo je pažnju jesenas, na SP do 17 godina na kom je kreirao najveći broj prilika, iako je desni bek.



Upravo zbog toga ga i porede sa Danijem Alvešom, zato što je izrazito ofanzivan i opasan iz drugog plana i u Brazilu veruju da će biti svetska zvezda.











Zanimljivo, Kouto je tokom januara bio blizu potpisa za Barselonu, ali je presudila znatno veća ponuda Sitija, koji ga je preoteo Kataloncima.





Pogledajte o kakvom igraču je reč, pa sami procenite da li su Brazilci u pravu kada ga najavljuju kao najboljeg budućeg desnog beka na svetu...