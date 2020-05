Pre bi gajio svinje nego trenirao Barsu, ali sada drži ključeve prelaznog roka Blaugrane u svojim rukama?!

Zanimljivo gledište, na neki način sudbina Barsinog prelaznog roka zavisi od Maurisija Poketina.



Zna se da Argentinac ne voli "blaugranu", on je igrao i trenirao Espanjol i na bilo kakva pitanja u vezi sa treniranjem Barselone uvek imao isti odgovor.



"Barselona? Veliki klub, grad je moja druga kuća, ostavio sam mnogo prijatelja, većina navija za Barselonu. Ali da njih treniram? Nikada, to bi bila izdaja moje karijere", kaže Argentinac.



On je u jednoj izjavio bio vrlo slikovit.



"Pre bi se vratio na porodičnu farmu, da se bavim poljoprivredom i gajim svinje u Santa Feu nego što bih vodio Barselonu. Nije ovo ništa protiv kluba, ali ja nosim Espanjol u srcu", rekao je nekadašnji trener Totenhema.



Ali, sada na neki način, kako pišu španski mediji drži ključ Barsinog prelaznog roka u rukama. Naime, Katalonci su blizu dogovora sa Interom, sada se pominju 60 miliona i dva igrača, Vidal i možda Firpo, ili 90 plus jedan fudbaler, jasno napadač je ključ prelaznog roka.



Ali, svim silama žele i Nejmara, Mesi pritiska klub, Brazilac je spreman da se odrekne ogromnog novca, no Barsa mora da prodaje kako bi skupila novac za obeštećenje.



Najveću pomoć bi mogla da dobije od Poketina.











Naime, bivši trener Totenhema ima pred sobom ponudu Njukasla koji čeka nove vlasnike, prebogate Saudijce, oni žele da ga načine trećim najplaćenijim trenerom sveta, iza Simeonea i Gvardiole.



Ali, kao dokaz da će biti napravljen jak tim, Poketino želi Kutinja. Hteo ga je i u Totenhemu, dovođenje Brazilca bi pokazalo rivalima u PL da Njukasl postaje veliki igrač na pijaci.



Sa 80 miliona evra od Kutinja, koga Bajern neće otkupiti, jasno je da bi Barsa bila bližu dovođenju Nejmara.