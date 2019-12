Praznici iz snova, Kolarov ima novog gazdu, vreme da se baci rukavica bogatim klubovima severa?!

Priča je završena, Roma ima novog vlasnika. Tačnije, ostalo je da se sutra potpišu dokumenti u Londonu i teksaški magnat Dan Fridkin će postati novi većinski vlasnik "Vučice".



Čitav posao je vredan oko 750 miliona evra, akvizicija će biri oko 320 miliona, plus vraćanje duga Goldman Saksu od 270, i dokapitalizacija od 150 miliona evra.



Palota napušta Rim, na prodaji je zaradio oko 170 miliona evra.



Fridkin neće biti jedini vlasnik u klub ulazi i Radovan Vitek, Slovak, još jedan milijarder, on je praktično otkupio papire i pravo da gradi nov stadion.



Šta će se promeniti. Novi vlasnik će upravljati preko jednog od sinova, Rajana koji će stići u Italiju, živeti u Rimu gde ima i druge projekte koji se tiču kinematografije. On će, nešto kao Stiven Žang u Interu, imati odrešene ruke kada je Roma u pitanju.



Do kraja sezone ostaće sadašnje rukovodstvo, a onda odlaze Baldini i Baldisoni, direktor Petraki bi mogao da dobije ugovor jer je dobro odradio letnji prelazni rok.



Toti je odbio ponudu da se vrati u klub, De Rosi nije, ako ne nastavi da igra, on će biti najverovatnije potrpredsednik "Vučice".



Prelazni rok?



Roma će prvo sačuvati talente, od odlaska Zaniola i par mlađih igrača nema ništa, kako sada stvari stoje, Fonseka je tražio samo jednog špica na zimu, pominje se Marijano Dijaz iz Reala, tim ostaje na okupu. Cilj je Liga Šampiona, a onda će uslediti daleko veća ulaganja, ne zaboravite Dan Fridkin je među 500 najbogatijih ljudi na svetu, deo bogatstva su saloni Tojote koju prodaje širom Amerike.



Njegova vrednost procenjuje se na oko 5 milijardi dolara, nasledio je biznis od oca, ima filmski studio između ostalof, a živi u Hjustonu.