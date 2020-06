Poznati scenario? Posle Dortmunda - Minhen!

Kako je danas preneo madridski As, Bajern Minhen će iskoristiti situaciju u Madridu i pokušati da dovede Ašrafa Hakimija!



Marokanac blista u dresu Borusije Dortmund, za koju igra već drugu sezonu kao pozajmljeni igrač iz Real Madrida, ali on nije u planovima Zinedina Zidana.



Kao što svi znamo, Dani Karvahal je neprikosnoven kraj desne aut linije, a Hakimi nema nameru da bude rezerva, naročito kada ga žele klubovi poput Bajern Minhena, Mančester Sitija i Intera.



As tvrdi da je Hakimi iskočio kao Bajernov prioritet za narednu sezonu, a Bavarci imaju i glavnog aduta, a to je astronomska plata od 6-7 miliona po sezoni.



U Madridu su već upoznati sa Bajernovim namerama, klubovi su u dobrim odnosima, ali Real ne želi da ga pusti ispod 60 miliona evra.



As navodi da Hakimija žele i Junajted i Inter, a juče se pominjalo da ga merka i Pep Gvardiola.





Što se tiče Dortmunda, oni ne mogu da se nadaju ostanku Marokanca, jer nemaju dovoljno novca da ga zadrže, tako da je izvesno da se Hakimi vraća u Madrid, makar privremeno, dok Real ne razmotri ponude.





Treba istaći i to da Hakimi ne želi više na pozajmice, već da stabilizuje svoju karijeru u jednom klubu i da se posveti samo jednom timu.



Da li će to biti Bajern Minhen? Deluje vrlo, vrlo moguće...