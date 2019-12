Poznati brojevi potencijalnog Sergejevog transfera, Luka Jović za opstanak u Premijer ligi?

Nove potvrde stižu iz Španije. Pošto je izgleda Pogba nemoguća misija, Real se okrenuo Sergeju Milinković Saviću.



Naime, informacije iz Italije dobile su konkretne vesti iz Španije.



Ponuda je oko 100 miliona evra čime bi Sergej postao ne samo najskuplji igrač u istoriji Lacija, već u istoriji Rima. Uz to, potpisao bi ugovor na pet godina, vredan 30 miliona evra, čime bi Real kompletirao vezni red.



Više je razloga zbog čega se Real odlučio da pokuša da dovede Srbina umesto Pogbe.



Prvi, to što Junajted ne odustaje od sume od 150 miliona evra obeštećenja, drugi što je Sergejeva plata gotovo tri puta manja od onoga što je navodno Rajola tražio za Pogbu. Plus, Perez ne želi da radi sa Rajolom, a Zidan Srbina može da iskoristi na više mesta u timu.



Druga meta za Madriđane je Kai Haverc. Njega hoće i Barsa i klubovi na ostrvu, ali cena je paprena, 120 miliona evra, i Real ne može da priušti tu kupovinu. Pričalo se da nude Luku Jovića, ali to su samo nagađanja, niti "Farmaceuti" mogu da isplate 10 miliona evra godišnje platu Srbinu, niti bi se on vratio u Bundesligu.



Realnija je opcija pozajmice Vest Hemu gde bi ponovo igrao u paru sa Alerom, kao u Frankurtu, "Čekićari" su dali samo 19 golova u 17 mečeva u šampionatu i probaće na sve načine da dovedu našeg napadača. Real navodno neće pristati na klauzulu o otkupu, već samo žele da pozajme Jovića i da ga ne leto vrate u Madrid.