Poznata sudbina Gareta Bejla! Za koga je sve to loša vest?

Svakako da nove vesti iz Engleske predstavljaju razočaranje za Real. Naime, Garet Bejl je povređen, gotovo nema šanse da ga Totenhem otkupi i Velšanin će se vratiti u Real na leto.



Ima ugovor do 2022. i moraće da ga plaćaju, nema šanse da bi neki drugi klub mogao da ga kupi, jasno je da su mu povrede uništile karijeru poslednjih godina.



Šta će Real učiniti?



Baš ništa, imaju dve opcije, obe su loše. Ako se Bejl vrati, tačnije kada se vrati, mogu da ga priključe timu, Zidan neće ni da čuje i on će ga ostaviti na tribinama.



Druga je da ga isplate i da bude slobodan, ali to znači da bi uz poreze morali da plate 40 miliona.



Bejl se neće odreći ni cent plate u svojoj poslednjoj sezoni, priča se da on nema ništa protiv da bude plaćen i da igra golf na madridskom suncu.







Problem je što to smanjuje mogućnost Reala da dovede Mbapea, sa tim troškovima uz Kovid gubitke, čini se da nema šanse da završe posao sa francuskim napadačem, niti da ga kupe sezonu pre isteka ugovora. A žuri im se. Ramos ne želi da produži ugovor pod ponuđenim uslovima, sledeće nedelje bi "Los Blankosi" trebalo da postignu dogovor sa Alabom što će dodatno pritisnuti kapitena, da se izjasni. On navodno ima ponudu Pari Sen Žermena i neće prihvatiti slabije uslove, može se reći da je na izlaznim vratima.







U svakom slučaju u sadašnjoj situaciji Real nema novca za velike transfere, odnosno da plaća obeštećenje i to će biti problem. Oni žele i Halanda, ali Dortmund traži više od 100 miliona evra.



Gde naći novac?



Klub je u dugovima, uzeli su već kredit za renoviranje Bernabeua od pola milijardi evra i jasno je da nisu baš pogodan partner za nova zaduživanja...