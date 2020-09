Potvrđeno - Jović ide, mora da prihvati jednu od ove tri ponude!

Potvrda vesti stigla je tokom prepodneva, Zidan je dao zeleno svetlo za odlazak Luke Jovića.Čini se da je to najbolje rešenje za sve, Srbin bi da igra, u Realu mu daju šansu na kašičicu, plaćen je 60 miliona evra, u ovom trenutku to niko neće platiti.Poslednja informacija je da je Jović ponuđen Romi umesto Borhe Majorala, što je iznenadilo sve, ali je jasno da Španac može da sedi na klupi i bude alternativa za Benzemu.Rimljanima je problem plata Jovića, ona je nakon umanjenja od 10% sada 4.5 miliona neto. Navodno bi Roma platila i pozajmicu, ali sa pravom da za manju sumu otkupi nekadašnjeg igrača Ajntrahta. Upravo se bivši klub pominjao kao opcija, ali oni nemaju novca.Ako ode u Romu, Jović će biti drugi najplaćeniji igrač, zajedno sa Pastoreom koga "Vučica" ne može da se oslobodi. Jedini koji bi imao, i to samo pola miliona više od Srbina je Edin Džeko kome je propao transfer u Juve, i koji uz pet miliona fiksno, ima milion u bonusima.Osim Rome, zainteresovana su još dva italijanska kluba.Milan nije iznenađenje, oni žele Jovića kao alternativu za Ibru, imao bi minutažu, ali ne bi bio standardan. I tu plata predstavlja problem, jer osim pomenutog Šveđanina i Donarume, niko nema platu kao Jović u Milanu. Maldini je predlagao dvogodišnju pozajmicu sa otkupom, Real je odbijao, ali u ovom trenutku čini se da bi pristali.I na kraju, što jeste veliko iznenađenje, Inter.Samo, koliko bi to bilo dobro za Srbina?Inter ima četiri napadača, vratio je mladog Pinamontija, ali njegov agent Rajola želi da igrač ode negde na pozajmicu kako bi igrao standarno. Ako Jović ode u Inter, bio bi četvrti napadač u rotaciji, zamena za Lukakua ili pre će biti za Lautara, tu je i Aleksis Sančez koji je drugi tip igrača. Inter bi pre nego Roma i Milan mogao da preuzme obavezu plaćanja Jovića, pita se Konte, a čini se da on ima druge prioritete.Ponuda, osim iz Nemačke, nema ni iz Engleske, svi su zatvorili napad, pominjan je Lester, ali i Arsenal ako ode Lakazet, od toga nema ništa.Dakle, kako sada stvari stoje, Serija A ili ostanak u Realu sa još manjom minutažom, Ramadani će probati da nađe izlaz u narednih nedelju dana, ali jasno Zidan ne računa baš na Srbina, iako je tokom leta tvrdio suprotno.