Potvrđeno - Da nije bilo pandemije, Pogba bi bio u dobro poznatom dresu!

Da nije bilo koronavirusa, Pol Pogba bi bio Juventusov!



Tako tvrdi "transfer guru" Fabricio Romano, koji je samo dolio ulje na vatru na nezadovoljstvo Pola Pogbe u Mančester Junajtedu.



Tokom leta Pogba se stidljivo povezivao sa povratkom u Juventus, ali je potom aktivirana klauzula o njegovom automatskom produžetku saradnje sa Junajtedom do 2022. godine.



Fabricio Romano je u svom podkastu otkrio da bi Pogba već bio Juventusov da nije bilo pandemije.



"Da, istina je, da nije bilo koronavirusa, Pogba bi bio igrač Juventusa", rekao je Romano.



To je samo nastavak priče o Pogbinom nezadovoljstvu, koji je tokom ove pauze i javno to rekao.



"Nikada nisam prolazio kroz teži period u karijeri. Igranje za reprezentaciju je takvo osveženje. Srećni smo kada se okupimo zajedno, nije isto kao i kada igramo za klubove. Ujedinjeni smo i to je sjajan osećaj. Samo kada shvatimo da smo svi podjednako srećni na istom mestu, to je magičan osećaj, to je nešto što pravi razliku", rekao je Pogba.









Ovim je samo podgrejao glasine o odlasku, iako ima ugovor do 2022. godine, Junajted sigurno neće prihvatiti da ode bez obeštećenja.







Međutim, Pogbin povratak neće biti jednostavna operacija. Pre svega, Juventus mora da proda neke "teškaše", u prvom planu sigurno je Kristijano Ronaldo, koji Juventus košta čak 57 miliona evra godišnje, bruto, tako da možda on drži ključ.





Sve u svemu, Romano je "zakotrljao" opet dobro poznatu priču, deluje da je Real u ovom trenutku daleko, da li će Juve ponovo da bude pobednik i da dovede drugi put Pogbu za "siću"?