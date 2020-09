Potvrda! Suarez napustio Barselonu, ali šta je razlog?

Luis Suarez ne prestaje da iznenađuje, iako je danas potvrđeno da ima nameru da ostane u Barseloni, danas je napustio grad.



Destinacija?



Italija, tačnije Univezitet za strance u Peruđi. On je već stigao u Umbriju gde ga očekuje test za sticanje italijanskog državljanstva na osnovu toga što supruga Sofija Balbi, poreklo, iz Udina ima već pasoš EU.



I dalje se ne pominje da će se Juventus predomisliti i uzeti Suareza umesto Džeka, iako bi Urugvajac ako postane građanin EU stekao uslov za dolazak u Juve koji ima popunjena mesta za strance.



U Španiji su drugačiji zakoni, Suarez igra kao domaći igrač u Barsi sve ove godine, a zbog čega će mu pasoš videćemo.



Postoji varijanta da ostane u Barsi i još jedna koja zavisi od prodaja, a videćemo da li se Juventus vratio u igru. Podsetimo italijanski šampion čeka da Milik pređe u Romu, kako bi "Vučica" pustila Edina Džeka.

🚨 Suarez has landed. Confirmed. He will be giving his exam this afternoon to gain dual nationality. #Transfers ✅✈️



pic.twitter.com/ju2taO5V3E