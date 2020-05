Potvrda, ode David Luiz!

Izgleda da su informacije od jutros tačne, David Luiz je slobodan igrač. Iako se mislilo da je potpisao ugovor na dve godine kada je za desetak miliona evra stigao iz Čelsija, u pitanju je bila obaveza na sezonu, sa opcijom da klub produži za još jednu.



Ali, izgleda da se to neće desiti.



Razlog je pandemija, pad prihoda, potreba kluba da se oslobodi suvišnih igrača. Mnogi će se pitati kako je Brazilac suvišan, ali on ima platu od 8 miliona evra godišnje, i to "Guneri" ne mogu da priušte jer imaju osam štopera.



Naime, u klub stiže Vili Saliba iz Sent Etjena, tu su Sokratis i Mustafi koji su na prodaju, Rob Holding i Kalum Čembers, Pablo Mari koji je pozajmljen igrač i Mavropanos koji je ovo proleće u Nirnbergu.



Arteti su potrebna četvorica ili petorica, Sokratis, Saliba, verovatno i dva Engleza su sigurni, ili će se vratiti Mavropanos. Svi oni manje zarađuju od Davida Luiza, pa zbog toga ova sezona znači kraj za Brazilca.



On će najverovatnije, kako stvari stoje, ostati u Evropi, a pominje se povratak u Benfiku...