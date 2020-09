Potvrda iz kluba, Roma sprema osvetu Kataloncima!

Ne znamo koliko se sećate, ali mi ćemo vas podsetiti na jednu ludu priču od pre dva leta. Malkom je dogovorio sve uslove sa Romom, koja je, baš kao i Bordo, zvanično potvrdila transfer, a onda je Barselona bukvalno preotela Brazilca.On je bio na putu ka aerodromu, navijači su ga čekali u Rimu i verovali da će biti nova zvezda, ali je Erik Abidal pozvao njegovog agenta, ponudio mu bolje uslove, a ponudu Bordou povećao za samo milion. Brazilac je momentalno odlučio da iskoristi životnu priliku i umesto u Rim, sutradan je otputovao u Barselonu.Rimljani to nikada nisu oprostili Kataloncima i sada su im možda spremili osvetu. Predsednik Liona Žan Mišel Ola javno je potvrdio da je Roma kontaktirala francuski klub i da želi Memfisa Depaja!Već danima pišemo da će Depaj biti novi napadač Barselone, on je velika želja Ronalda Kumana, koji ga je preporodio u reprezentaciji Holandije, ali je sada sve neizvesno. Pre svega i zbog toga što Barselona ponovo želi da pokuša da dovede Lautara Martineza (više o tome OVDE ), pa Roma to želi da iskoristi.", rekao je Ola.