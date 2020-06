Potvrda, Inter završio strašno pojačanje!

Fudbalski klub Inter je doveo Ašrafa Hakimija iz Real Madrida, potvrdio je Fabricio Romano.



Kao što je najavljeno pre nekoliko dana, Inter će platiti 40 miliona za sjajnog Marokanca, koji nije u Zidanovim planovima.



Romano je potvrdio da će Hakimi do kraja nedelje biti predstavljen kao novi član Intera, a potpisaće ugovor do 2025. godine.



Hakimi će imati platu od čak pet miliona evra po sezoni, a na lekarske preglede stiže u utorak.





Podsetimo, Hakimi je prethodne dve sezone odigrao na pozajmici u Borusiji Dortmund, bio je jedan od najboljih desnih bekova u Evropi, a želeo ga je i Bajern Minhen.



Ove sezone je posebno bio impresivan sa učinkom od devet golova i 10 asistencija na 45 mečeva u svim takmičenjima.





On ima tek 21 godinu i sigurno da će biti ogromno pojačanje za Kontea, naročito što i njemu više odgovara sistem sa trojicom štopera, što je gajio i Favr u Dortmundu.

