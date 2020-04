Potvrda, FIFA postavila fiksnu cenu za Nejmara i sada PSŽ ne može ništa!

Iako je Nejmar želeo nazad, iako je Mesi tražio samo da mu vrate Nejmara, PSŽ i Barselona jednostavno nisu mogli da se dogovore prošlog leta oko transfera Brazilca na Kamp Nou.



To je potvrdio i Vagner Ribeiro, uvaženi brazilski agent, koji je svojevremeno posredovao u Nejmarovom transferu iz Santosa u Barselonu.



On je za ESPN objasnio da po pravilima FIFA, Nejmar sada ima fiksnu cenu, koju ako Barselona plati, PSŽ neće moći ništa, jer je poput klauzule.



"Nejmar do sada nije imao realnu tržišnu vrednost. Da je želeo, PSŽ je mogao da zahteva od Barselone i 500 miliona evra prošlog leta, pošto je imao još dugačak ugovor sa klubom. Ipak, ove sezone se to promenilo i sada Nejmar ima fiksnu cenu po pravilima FIFA, kao procenat od njegove prodaje od 222 miliona iz 2017. godine. Nejmar sada fiksno košta 164 miliona evra", rekao je Ribeiro.



On je takođe otkrio da Florentino Perez i dalje mašta o Nejmaru, te da su o Brazilcu pregovarali i prošle godine!



"Putovao sam u Madrid više puta jer Nejmar bio i ostao neostvareni san Florentina Pereza. Maja prošle godine Perez je i dalje želeo da ga dovede", otkrio je Ribeiro.





Barselona, Real Madrid ili neko treći? Da li Nejmar vredi 164 miliona evra u ovom trenutku?