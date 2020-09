Potvrda - Da, Kolarov blizu velikog transfera!

Aleksandar Kolarov će po svemu sudeći karijeru nastaviti u Interu.



Danima unazad je poznato da Antonio Konte želi Kolarova u svom timu, a sada je to potvrdio i sportski direktor Pjero Ausilio.



"Mogu samo da potvrdim da smo u pregovorima sa Romom oko transfera Aleksandra Kolarova. Postoje velike šanse da postignemo dogovor. Takođe, nećemo slati ponudu za Sandra Tonalija, pošto nam on nije prioritet, a i vraća nam se Rađa Naingolan", rekao je Ausilio.



On je takođe zatvorio vrata Barseloni za transfer Lautara Martineza.



"Dan nakon što mu je istekla klauzula, ta priča za nas je završena. Nikada nismo ni pregovarali sa Barselonom. On nije na prodaju", rekao je Ausilio.







Prema ranijim najavama, Kolarov bi za malo obeštećenje od samo dva miliona evra mogao da pređe u Inter.







Očekujemo rasplet situacije u narednim danima...