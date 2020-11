Potvrda! Ako je ova suma istinita, kapitena Reala od sledeće sezone gledamo u drugom dresu! Ovo ne može da odbije...

Jučerašnje vesti su dobile potvrdu. Kako piše najpoznatiji novinar AS, i veliki navijač Real, Serhio Ramos ima ponudu.



I to takvu da Los Blankosi ne mogu da pariraju.



Naime, njegov ugovor ističe u juu, za manje od dva meseca će moći da pregovara. Situacija je jasna, Real ne odustaje, igrači stariji od 30 godina mogu da dobiju ugovor na sezonu, sa opcijom produžetka, ako ispune parametre vezane za broj nastupa. Ovim se klub štiti od mogućnosti da igrač doživi povredu, posle tridesete oporavak teže ide, Ramos će napuniti 35 krajem marta.



Ali teško da će odoleti ponudi, čak i ako Real odustane od principa.



Naime, Španac ima pred sobom ugovor sa PSŽ, stigao bi u Pariz kao slobodan igrač, potpisao ugovor na tri godine, suma je 20 miliona po sezoni. Ovo zvuči neverovatno, jer u Realu igra za gotovo duplo manju sumu, a postavlja se pitanje zbog čega onda Leonardo nije zadržao prošle godine Tijaga Silvu koji je bio u sličnoj situaciji.



Španci i za to imaju odgovor, Silva nije Ramos, kapiten Reala je još jedno lice koje bi država Katar rado iskoristila za geopolitičku promociju, ali i za Mundijal. Za njih ovo ne bi bio problem, slično Nejmaru, preko sponzora, organizacija bliskih državi, Ramos bi bio daleko najplaćeniji defanzivac sveta ikada.



I ima još jedan kvalitet, Ramos je lider, sigurno da bi uspeo da se nametne u svlačionici, pomiri ostatak tima, zna kako se osvaja Liga šampiona, odoleva godinama, čini se da bi zaista bio premija za klub.



Sa druge strane, treba sve ovo uzeti sa oprezom, priča je slična onoj kada je bio navodno na korak od Junajteda, a ispostavilo se da je Engleze iskoristio samo da bi dobio bolji ugovor od Reala.