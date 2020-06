Potvđeno! Luka Jović odbio jednu, prihvatio drugu ponudu, šta će odlučiti Real?

Luka Jović je izgleda pristao.



Naime, španski mediji tvrde da je Srbin raspoložen za transfer u Italiju, da je odbio Arsenal koji je u njemu video zamenu za Obamejanga, ali pita se Real.



Milan je poslao navodno ponudu, dvogodišnja pozajmica, uz otkup od 35 miliona evra.



Ne navodi se da li bi Jović morao da se odrekne dela plate koja je pet miliona, ali još jednom je potvrđeno da Ragnik vidi Srbina kao prvo i najvažnije pojačanje.



Čini se da ova suma neće biti dovoljna.



Real je platio 60 miliona Jovića, izgubio bi dosta novca, on nije dobio šansu, napravio je dosta gafova, provlače se priče da ni saigrači nisu oduševljeni njegovim ponašanjem, ali sve te vesti nemaju potvrdu.



Luka je povređen, najnoviji problem je bio sa roštiljem za zemljake, bio je tu i Maksimović iz Hetafea, povreda je takve prirode da mora da odmara.



Ali, sve to ne bi bilo bitno da Jović postiže golove, no za nešto više od 700 minuta i nije baš da je mogao da uradi više. Iako je Zidan hvalio njegovo zalaganje na treningu šansa mu nije pružena, a ova sezona je izgubljena.







U svakom slučaju, Real neće odmah odgovoriti, nije sada ni prioritet, u slučaju da dovedu napadača, konkretno Obamejanga o kome se priča, onda Jović sigurno odlazi, ali pre najnovijih problema, priča je bila da će Srbin šansu dobiti naredne sezone. On naravno ne može da očekuje nikakve garancije, a izgleda da je ipak naklonjeniji kombinaciji da ode jer se odlaskom Ibre otvara prostor da bude standardan u Milanu.