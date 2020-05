Potpuno neočekivano, Iguain opet u Madridu?!

Gonzalo Iguain i dalje odbija da se vrati u Juventus. Tačnije, on kalkuliše, ne želi da dođe iz Argentine dok ne bude donesena tačna odluka o nastavku šampionata, kao razlog navodi to što mu je majka teško bolesna.



Mediji sumnjaju da je razočaran odnosom Juventusa, koji, kao i prošlog leta, ne krije da želi novog napadača. I dalje se pominje povratak u River, to bi bilo odrađeno po receptu "Tevez", kada ga je Juve pustio u Boku bez obeštećenja, a dobio opciju na par igrača, među njima i Bentankura koji je danas jedan od stubova tima.



Tako Juventus od igrača Rivera, sada cilja Hulijana Alvareza napadača mlade argentinske reprezentacije, kao i nešto iskusnijeg Kvartu, štopera koji je već debitovao za Argentinu.



Ali, već smo rekli, male su šanse da se Iguain odrekne velikog novca koji ima u Juventusu, 7 miliona po sezoni, i on bi radije da ostane u Evropi.



Pojavila se opcija, povratak u Španiju.













Naime, Atletiko iz Madrida bi želeo "Pipitu" kao zamenu za Dijega Koštu koji je razočarao po povratku u Španiju. "Jorgandžije" su se navodno raspitivale o ceni, smatraju da bi Iguaina mogli da dobiju na popustu, za dvadesetak miliona evra, jer ulazi u poslednju sezonu ugovora.



Argentinac garantuje golove, makar kada se pogledaju njegovih šest godina u Realu, "Pipita" je među "Los Blankosima" dao 121 gol.