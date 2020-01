Potpuni preokret, Matić uskoro potpisuje!

Kako prenose engleski mediji, Mančester junajted se sprema da ponudi novi ugovor Nemanji Matiću.



Srpski fudbaler je imao lošu polusezonu, mučile su ga i povrede, Solskjer nije računao na njegove usluge, pa se stekao snažan utisak da će u januaru promeniti sredinu.



Ipak, došlo je do preokreta, Skot Mektominej je doživeo težu povredu, Pogba je nastavio da muči muku sa starom, pa je Matić dobio drugu šansu i čini se da ju je iskoristio.



Igra dobro Srbin u poslednje vreme, pa će ga uprava izgleda nagraditi i jednogodišnjim ugovorom.



Bivšem fudbaleru Čelsija aktuelna saradnja ističe na kraju sezone, ali izgleda da će se u klubu sa "Old Traforda" zadržati i nakon ove sezone.



Pisalo se početkom zimskog prelaznog roka da bi mogao da se preseli kod Murinja u Totenhem ili da pojača vezni red Intera, ali došlo je do preokreta, Nemanja Matić ostaje "Đavo".