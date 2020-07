Potpis Hakimija, ovo su dva sledeća pojačanja za Kontea, još četiri dana i ovo će biti najbolji prelazni rok Intera!

Ašfaf Hakimi je raspalio maštu navijača Intera, klubu se žuri, pokušavaju da preteknu Juventus i uzmu Emersona Palmijerija iz Čelsija.



Naime, Juve mora da proda nekog od igrača, možda i Aleksa Sandra, pa bi Inter mogao to da iskoristi i stigne do Brazilca koji je radio sa Sarijem, ali i Konteom.



Time bi bili rešeni bokovi, po mnogima najveći problem ekipe.



Maroti se ne žuri oko Tonalija, on hoće da ostane u Italiji, Juventus se povukao, posle kupovine Artura, Milan nema novca, pa će Inter bez problema uspeti da spusti Ćelinovu cenu i da za oko 35 miliona dovede novog Pirla. Doduše, Konte bi radije Vidala koji je iskusniji i navikao na trofeje, ali klub želi da uloži u mladost.



Za četiri dana je ipak ono glavno. Ističe klauzula Lautaru Martinezu, posle toga je Inter gospodar svoje sudbine. Oni neće da prodaju Argentinca, osim ako Barselona ne plati veliki novac, najmanje 90 miliona plus nekog igrača. Dolaskom Emersona otpala bi mogućnost da dovedu Firpa, ali generalno, priča se da se i "Bik" ohladio.



Iz svega, on će izvući veći ugovor, možda klauzula bude veća, ali bi napadač mogao da dobije povećanje od tri puta za novi ugovor, sada zarađuje oko 1.5 miliona evra.



U Barseloni bi to bilo više od onoga što Inter može da ponudi, ali u situaciji, odnosno haosu u kakvom je Barsa, čini se je sada sklon tome da ostane. Priča se o zameni za Grizmana, ali to je nemoguće jer Grizman ima 20 miliona evra godišnje, Inter ne bi mogao da plati ni pola od toga.











Konte se nada, da bi posle Hakimija, Emersona i Tonalija, ako ostane Lautaro mogao da dovede i prošlogodišnju želju, Džeka, umesto Sančeza čime bi kompletirao napad, ali i strašan tim koji će pokušati da posle više od decenije vrati titulu na "Meacu".