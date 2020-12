Postaje ozbiljno, Konte predao spisak od 10 imena, koliko će igrača sa liste stići u Inter ove zime?

Inter i dalje čeka ponude za Eriksena, nema ih, pogotovo ne iz Engleske, gde bi mogli da finansiraju platu Danca. Pominjan je i PSŽ, eventualna zamena za Paredesa, ali Italijani traže i novac na šta Leonardo neće pristati. Ono što bi moglo da se desi je i eventualna razmena sa Kaljarijem za napadača Pavoletija koji bi bio neka vrsta zamene za Lukakua. On nije tako veliko ime kao Žiru, pa ni Žervinjo, iako je imao svoje momente u dresu Đenove.



Idem dalje, Inter se interesuje za Renata Sančeza, ali on je blizu Liverpula i šanse gotovo da ne postoje. Ali, De Pol iz Udinezea ostaje meta, po Konteu on je najbolje rešenje, Udineze već ima dovoljno bodova da unovči Argentinca, to je njihov modus operandi, ne bi trebalo da imaju teško proleće.



Ali, cena je 40 miliona evra, svakako da je to previše, Inter bi verovatno morao da se obaveže na kupovinu u junu, a sa druge strane bez definitivne prodaje Eriksena od toga nema ništa.







Papu Gomez ostaje opcija kao četvrti špic, uz Sančeza, Lukakua i Lautara, no Atalanta traži obeštećenje. I Vesino bi mogao da ode u Napoli, ali od Milika nema ništa, sad se pominje Maksimović koji bi stigao šest meseci pre isteka ugovora.



I na kraju Rovela iz Đenoe, momak koga traži i Juve, novo čudo od deteta. To bi bilo dobro ulaganje, ali čini se da je potreban iskusniji igrač, jer Konte mora da isporuči odmah. Nema najava da bi neki štoper mogao da ode jer nema ni ponuda za Škrinjara, čini se da je rehabilitovan, pa će taj deo tima ostati isti. Ali, i dalje Konte gleda ka bivšem klubu, Emerson Palmijeri bi rado natrag u Italiju, levi bek koga je Italijan trenirao u Londonu, no Čelsi ne odustaje, nema pozajmice, samo otkup ugovora.







Problem ostaje isti, da bi kupovao, Inter mora da prodaje, iako imaju realnu šansu za titulu, Kinezi su zbog pandemije i silnih gubitaka zavrnuli slavinu.



Neko će doći, ali samo ako neko ode, nije nimalo lako, jer i ostali klubovi imaju probleme, pa samo neke pozajmice ili razmene igrača izgleda dolaze u obzir.



Inter ne igra dobro ali pobeđuje, ako slave sutra u Veroni, a Milan ne dobije Lacio, preuzeće prvo mesto pred prazničnu pauzu koja će trajati do trećeg januara nove godine.