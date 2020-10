Poslednji dani, ovo su mete italijanskih klubova do kraja pijace, kupovine odlučuju prvaka?

Još četiri dana, italijanski klubovi ubrzavaju operacije. Potrebno je kompletirati timove, a mnogi kažu da bi foto-finiš u prelaznom roku mogao da bude odlučujući u borbi za titulu.



Naime, veruje se da će od ishoda prelaznog roka zavisiti trka Intera i Juventusa, mada je teško svoditi šampionat samo na to.



Juventus?



Blizu je Enriko Kjeza, Ruganija će pozajmiti Renu, Kediru verovatno isplatili, ostaje da se vidi hoće li De Šiljo otići što bi moglo da znači dovođenje jednog od bekova Čelsija, Emersona Palmijerija ili čak Markosa Alonsa.



Inter?



Neće biti previše promena do kraja, Mateo Darmijan je na pregledima, univerzalac će tokom dana potpisati za Inter, i pojačati konkurenciju. Naingolan je blizu povratka u Kaljari, ali nema ponuda za Brozovića, kao ni za Škrinjara koji je skup. To verovatno znači da nema ništa od Kantea, a kao lou-kost rešenje pominjano je nekoliko igrača, no Sasuolo i dalje traži veliki novac za Lokatelija, dok je Parti nemoguća misija. Ne bi bilo čudo da Darmijan bude poslednje pojačanje Intera.







Milan?



Plasman u EL posle penala ne znači novac za štopera, Šalke želi obavezan otkup za Nastasića, dok je Tomijasu preskup. Maldini pokušava, ne samo da dovede defanzivca već i jednog igrača koji će biti alternativa za Ibrahimovića. Što se štopera tiče, moguće je da čitava priča bude ostavljena za zimu, Romanjoli se vraća posle reprezentativne pauze, a napadač neće biti Jović. Leao izgleda nije spreman za veće uloge, a rešenja nema na vidiku. Maldini hoće i Bakajoka na pozajmicu, ali bi on pre mogao iz Čelsija da završi u PSŽ.



Napoli?



Za njih je najbolje da ne menjaju ništa, zadrže Kulibalija, Hisaj je tu, Milik će verovatno posle propalog transfer u Totenhem i Romu u PL, ili Fiorentinu. Napoli takođe želi Bakajoka, ali je glavni cilj Gatuza da sačuva tim.



Roma je završila posao oko Majorala, Smoling je pred otkupom, možda stigne još jedno pojačanje iz Junajteda, Dalot ili Fosu Mensah koji prvo treba da produži ugovor kako bi bio pozajmljen. To bi značilo da Bruno Pereš ili Fazio odlaze iz kluba.









Lacio je bio tih, treba im štoper, Diogo Keiroš iz Porta je jedna, Malang Sar koji je iz Nice kao slobodan igrač stigao u Čelsi druga opcija. Ovaj fudbaler bi mogao da bude pozajmljen, Čelsi ga neće prodavati, ali želi da ga pošalje negde kako bi sticao iskustvo. Stigao je Pereira iz Junajteda, ali to nije dovoljno, protiv Atalante se videla razlika u kvalitetu.



Atalanta je sačuvala tim, dovela nekoliko pojačanja, Mirančuka, Lamersa, Romera, Pićinija, otišao je Kastanj i Lester, otkupljen Pašalić od Čelsija, sada imaju i veći izbor igrača i mnogo samopouzdanja.









U svakom slučaju čekaju nas luda četiri dana, sve je moguće na pijaci, a procenjivaćemo šanse u utorak kada se završi.