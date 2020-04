Posledice pandemije, pomaže Pogbi, rampa za Nejmara!

Kako sada stvari stoje, pandemija će potpuno promeniti stvari kada je letnja pijaca u pitanju. Cene igrača će sa jedne strane pasti, ali sa druge, mnogi klubovi neće biti u prilici da realizuju svoje planove, upravo zbog ogromnih gubitaka.



Za neke igrače to će biti dobro, za druge loše.



Uzmimo na primer Pola Pogbu.



On želi da napusti Junajted, tako je bilo i prošlog leta, ali je problem što su "Đavoli" Juventusu i Realu tražili oko 170 miliona evra za Francuza. On je ove godine odigrao osam mečeva cena mu je pala, sada Englezi traže manje novca, pa bi transfer mogao da se odigra tokom leta.



Zidan i dalje nije odustao, ubeđuje Pereza da kupi Pogbu, a celu situaciju je podgrejala izjava Rajole da će jednu od svojih zvezda odvesti u Real.



Madriđani gledaju Ruiza i De Beka, ali Zidan insistira na Pogbi. Juve se ohladio, izgleda da je Pogba preskup.











Ali, ono što radi u korist Pogbe, je protiv Nejmara. Brazilac želi u Barselonu, PSŽ je smanjio cenu, ali ni to nije dovoljno. Naime, problem je što Barselona nema novca upravo zbog pandemije, tačnije smanjenja prihoda. Oni će pretrpeti velike gubitke, nedostaju prihodi od karata, poseta stadionu, kupovna moć je slabija, a klub je ionako na "konopcima" kada su finansije u pitanju.



Zbog toga se čini da bi 150 miliona za Nejmara, plus plata bili ogroman izdatak. Današnji L'Ekip piše da je PSŽ uveren da od Barsine ponude nema ništa, tim pre što niko od igrača koje Barsa nudi u razmenu neće u Pariz.



Francuski list dodaje da izgleda da "Sveci" računaju sa Nejmarom za narednu sezonu, bez obzira na sve jer ne vide kako će Barsa platiti u situaciji kada gubi veliki novac ogromna sredstva za Nejmara.