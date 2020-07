Posledica odluke Lozane? Pepov drim-tim, Siti dovodi četiri pojačanja iz snova?

U Sitiju euforija, videlo se po slikama Gvardiole i stručnog štaba, kazna je skinuta što će imati velike posledice. Naravno, u pozitivnom smislu, "Građani" više ne moraju da se boje odlaska glavnih igrača, a Pepu je ponuđen već produžetak ugovora koji mu ističe naredne godine.



Taj papir neko vreme stoji na stolu, on kaže da mora da zasluži novi ugovor, ali s obzirom na ono što Siti sprema u prelaznom roku posle odluke u Lozani, jasno da namerava da ostane.



Prema procenama, Siti je spasao oko 200 miliona evra u naredne dve sezone koliko bi izgubio da nije igrao Evropu, a sada je glavni cilj probati ove sezone da uzmu LŠ, ali i napraviti ekipu koja će vratiti dominaciju u Ligi šampiona.



Pre odluka Arbitraže, Gvardiola je tražio samo štopera i eventualno levog beka, no sada su apetiti mnogo veći.



Centralni defanzivac ostaje glavna meta, pre svih Kulibali iz Napolija ili Škrinjar iz Intera koga Konte želi da proda. Jedan od njih dvojice (Slovak je jeftiniji, košta oko 60 miliona) bi trebalo da zauzme mesto Stonsa u ekipi i da bude partner Laportu.







Pep ne odustaje od bivšeg pulena Alabe, kome ističe ugovor sledeće sezone, Bajern mu je dao odrešene ruke, nude mu novi ugovor, Austrijanac želi novi izazov, 50-tak miliona evra bi navodno bilo dovoljno, on može da igra na više pozicija u odbrani i nema sumnje da bi kao levi bek ili štoper bio ogromno pojačanje za "Građane".



Agueru Siti nudi da produži ugovor na još godinu, odnosno da ostane do 2022. a i ne pomišljaju da prodaju Gabrijela Žesusa.











U napadu su gledali Traorea iz Vulvsa, koga "Vukovi" cene na 80 miliona evra, ali to Gvardiola neće platiti. On je insistirao da mu ne treba zamena za Sanea koji je otišao u Bajern, no, skautzi su gledali Ferana Toresa iz Valensije koji bi pojačao konkurenciju u veznom redu u ofanzivi.



I na kraju, Lautaro Martinez, ako ne bude stigao u Barsu, u tom slučaju bu Žesus bio ponuđen Interu koji je tražio Kuna, ali to je nemoguća misija.



Siti će probati da zameni Kansela za Semeda, Barsa nema ništa protiv, pa slobodno možemo da kažemo da bi sa Alabom, Kulibalijem i Semedom, praktično Gvardiola imao potpuno novu odbranu, ali i pravi drim-tim na raspolaganju.