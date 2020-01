Posle prespavane noći, Solskjer izbio na prvo mesto, Rajola objasnio situaciju!

Ole Gunar Solskjer je prvi favorit da bude smenjen u PL. Trener Junajteda je posle poraza od Barnlija na ivici, ali se ne očekuje da će izgubiti posao tokom dana.



"Znam da će mnogi reći da mu treba dati šansu, ali je ovo Junajted, veliki klub, kasne 30 bodova za Liverpulom, to je znak za promene", kaže bivši štoper Arsenala Martin Kion.



Pol Skols kaže da bi Oleu moglo da se isplati blamiranje protiv Barnlija, odnosno da će sada klub morati da doda još koji milion i kupi Bruna Fernandeša. Problem je međutim što se tu stvari pojednostavljuju, teško da jedan igrač može nešto da promeni.



Jasno, mediji pozivaju na smenu Solskjera, juče se stadion ispraznio mnogo pre kraja meča, a tokom utakmice su odjekivali slogani protiv Glejzera i prvog operativca Vudvorda.



Šta učiniti u ovoj situaciji. Ponovo se pominju Poketino i Alegri, ali bez ozbiljnih ulaganja nema napretka. Još je Junajted u dobroj poziciji na tabeli koliko igraju slabo, oni kasne za Čelsijem samo šest bodova za Čelsijem, ali 34 boda imaju i Totenhem i Vulvsi koji večeras zatvaraju kolo protiv Liverpula.



Sledi revanš za Sitijem za šest dana, tu nema puno nade u Liga kupu, a tek početkom februara dočekuju Vulvse. Drugim rečima sada ima malo mečeva, prilika da se možda neki igrači oporave, ali i da se kupe i uigravaju pojačanja.



Samo, to nije lako, jer malo ko želi u Junajted.



Jedan deo istine izrekao je Mino Rajola.



Sad neko će reći da je samo on falio, ali je u pravu.



"Hajde da budemo iskreni, prvo ništa nije sigurno, osim da obe strane nisu zadovolkjne. Ne vidim ni da Junajted može bolje, a nisu ni izgleda zainteresovani posebno za Pogbu. Ne mislim ništa loše o Solskjeru, problemi su dublji, imam korektnu saradnju sa klubom, ali ne vidim stvarno napredak o kome pričaju. Razgovaraćemo, videćemo šta kaže i Pogba, on ne čita gluposti po tabloidima, povređen je i pokušava sve da se što pre oporavi. Čućemo predlog novog ugovora, ali i ambicije Junajteda", kaže Rajola koji će probati sve da Pogbu odvede.



Njegov problem je što niko ne želi da plati 150 miliona koliko bi Junajted tražio za Francuza.