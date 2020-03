Posle poraza u Madridu, Barsa poslala ponudu, bolja je od klauzule!

Pisali smo već o tome da Mesi nema savršenog partnera u nedostatku Luisa Suareza, a sada sledi nastavak priče.



Kako su dan posle poraza u El Klasiku preneli italijanski mediji, Barsa je poslala prvu ponudu Interu za Lautara Martineza! Plan Barse je da proba da "uvalja" i igrače na koje ne računa kako bi spustila cenu, ali usput i kako bi privukla Inter da pristane na tako nešto.



Jasno je, Arturo Vidal je prvi, velika želja Antonija Kontea koga Barselona procenjuje na 20 miliona evra. Drugi je desni bek Nelson Semedo koji igra promenjivo i ove sezone, a to je pokazao i u Madridu, gde je odigrao odlično prvo i očajno drugo poluvreme. Barsa njega procenjuje na 40 miliona evra.



Na sve to, Katalonci su spremni da ponude još dodatnih 70 miliona evra, pa kada se na to dodaju vrednosti Semeda i Vidala ponuda je "teška" 140 miliona evra!



To je veće od otkupne klauzule za Lautara Martineza, koja će u periodu od 1. do 15. jula iznositi 111 miliona evra.



Barselona na ovaj način želi da plati manje novca, da privoli Inter da pristane na to igračima koji su po ukusu Antonija Kontea, i deluje kao potencijalni savršeni plan...





Podsetimo, Barsa je Lautaru već ponudila platu od sedam miliona evra godišnje uz dodatne bonuse, a Argentinac je spreman da krene put Katalonije kako bi zaigrao sa Leom Mesijem...