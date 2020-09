Posle kupovine, sledi velika rasprodaja u Liverpulu, kakva sudbina čeka Grujića?

Liverpul ovog leta nije mnogo menjao, ali je dolazak Tsimikasa, Žote i Tijaga sasvim sigurno osvežio ekipu."Redsi" su kupili sve što su želeli, pa je sada na red došla i rasprodaja kako bi se izbalansirale finansije.Najveća gužva trenutno je u veznom redu, Vajnaldum je već najavio da će napustiti klub narednog leta po završetku ugovora iako je Klop voljan da ga zadrži, Holanđanin je procenio da će teško do minuta pored Tijaga.Dolazak Žote usloviće odlazak najmanje jednog krilnog fudbalera, a najveći favorit za to jeste Šaćiri pošto trener "redsa" u ovom trenutku ima više poverenja u Okslejd-Čemberlejna i Minamina. Pored reprezentativca Švajcarske, odlasku je blizu i Vilson.Takođe, na izlaznim vratima kluba je i Rajan Bruster, za napadača je zainteresovano nekoliko premijerligaša, a Kristal Palas je već spremio 15 miliona funti na ime obeštećenja.Marko Grujić?Srbin jeste licenciran za učešće u Premijer ligi, ali Liverpul je spreman da se rastane sa njim ukoliko neko ponudi više od 25 miliona evra, pretodnih dana spominjala se Borusija iz Menhengladbaha.Tim sa Enfilda odbacuju opciju da bivši fudbaler Crvene zvezde ode na još jednu pozajmicu jer bi njegovom prodajom, zajedno sa gorenavedenim, mogli da zarade oko 100 miliona funti i to samo "čisteći" kadar od igrača koji nisu u prvom, a ni u drugom planu Jirgena Klopa.