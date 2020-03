Posle Brazilca, stižu još dvojica u Siti! Odbrana na remontu, dvojac od 100 miliona na pijaci!

Kako smo pisali sinoć, Mančester Siti je doveo Brazilca Jana Kouta on će od leta biti priključen timu. Ostavili su ga jođ šest meseci u domovini, ove zime, ali sada ga čekaju na pripremama.



Iako ima samo 17 godina, biće priključen prvom tinu, stiže iz Koritibe, odigrao je fantastično prvenstvo sveta za timove do 17 godina i postao šampion planete sa Brazilcima.



Ali, on će morati da uči, Gvardiola sprema velike promene.



Prva je odlazak njegovog prvog pojačanja, Džona Stonsa koji neće produžiti ugovor i biće prodat ovog leta, a druga je odlazak Mendija koji se nije snašao, imao dosta problema sa povredama i Gvardiola će tražiti zamenu. Uz to, odlazi Sane, za koga od Bajerna traže 100 miliona, pa se Siti nada da će napuniti kasu.



Postoji nekoliko meta za odbranu, prva je Holgejt iz Evertona, "Karamele" mu nude novi ugovor, ali on gleda ka "Etihadu".







Siti će ući u trku sa PSŽ za Napolijevu stenu Kulibalija, a navodno su se raspitivali i oko Juventusovog povređeno Turčina Demirala.



Gledaju nekoliko levih bekova umesto Mendija, prva meta ostaje Ben Čilvel koga silno želi i Čelsi.



Bez obzira na kaznu UEFA, i šta će biti na arbitraži, Siti će kupovati, a Gvardiola sigurno ostaje i odbrana će ići na remont...



Tražiće i rezervnog golmana, Klaudio Bravo će napustiti Englesku, ima ponude iz MLS gde planira da završi karijeru.