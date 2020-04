Posao oko Ikardija sve bliži, i ne, nije Pjanić u pitanju!

Mauro Ikardi će se vratiti u Italiju, to je jedino sigurno.



On nema ništa protiv da ostane u Interu od čega se Konteu diže kosa na glavi. Klub ga je otpisao, ali ako ne pristane da PSŽ otkupi njegov ugovor, "crno-plavi" nemaju drugo rešenje.



Njihova jedina nada je da Ikardi pristane, ali u tome se krije opasnost, da potpiše ugovor sa Parižanima, a ode u Juventus.



Opcija nije nemoguća, u tom slučaju Interu uz 70 miliona, pripada i bonus od 15 miliona ako Argentinac zaigra za neki drugi italijanski klub.



Juve želi Ikardija, ne kriju, ali sigurno ga neće platiti 85 miliona. Pojavljivala se opcija za Pjanića, ali Bosanac nije posebno raspoložen da se vrati u Francusku.



Zbog toga su se Parižani okrenuli Aleksu Sandru i kako piše Tutospost postoje realne šanse da se ova kombinacija ostvari. Jer, Brazilac bi dobio veći ugovor, ove sezone ne igra baš dobro, Leonardo traži levog beka umesto Kurzave koji napušta klub. Juve će vratiti Luku Pelegrinija sa pozajmice iz Kaljarija, plus pokušava na sve načine da kupi Emersona Palmijerija od Čelsija kako bi imao dva leva beka u narednoj sezoni.











Druga opcija u napadu za Juventus je Gabrijel Žesus, u tom slučaju, uz novac bi u Mančester otišao i Daglas Košta, stari Pepov pulen, ali je opcija sa Ikardijem u ovom trenutku realnija.