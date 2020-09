Portugalac drži ključeve prelaznog roka u Barsi, Bajern se dogovorio, ukrašće im pojačanje?

Bajern ima dogovor sa igračem, ne sa Ajaksom.



U pitanju je Seržinjo Dest, sjajni holandski desni bek. On je kako tvrdi "Bild" našao zajednički jezik, Holanđani imaju lepu tradiciju u Bavarskoj, no pitanje je hoće li "Kopljanici" naći zajednički jezik sa šampionom Evrope.



Jer, Kuman takođe želi Desta, kao i Juventus, ali Italijani nemaju dovoljno novca. Sa druge strane Barselona čeka da se Semedo odluči, Mendeš bi mogao da ga odvede u PL, u tom slučaju sledi napad na Desta ili eventualno pitomca La Masije, Beljerina.



Barsin plan je jasan, ako Semedo u kasu unese oko 40 miliona evra, mogli bi da dovedu desnog beka, kao i Garsiju iz Sitija za koga Pep traži 18 miliona iako je ušao u poslednju godinu ugovora.



Što se Depaja tiče, pregovori su zastali, Barsa pokušava da ubaci Umtitija u sporazum, ali on ne želi da se odrekne velike plate.







Trinkao je oduševio Kumana, pa sada možda i nije potrebno dovoditi Depaja, pogotovo ako ostane Suarez, on bi mogao da bude džoker, bez obzira na sukob sa klubom.



Ali, sve zavisi od Mendeša i Semeda, oni u ovom trenutku drže ključ prelaznog roka...