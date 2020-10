Porto danas završio i drugo veliko pojačanje

Fudbaler Vest Hema Felipe Anderson prešao je danas na pozajmicu u Porto do kraja sezone.







Iako je prelazni rok za engleske klubove sinoć završen, u Portugalu traje do 25. oktobra, ali ekipe do večeras moraju da predaju sastave UEFA za Ligu šampiona.



Anderson je 2018. godine iz Lacija prešao u Vest Hem za 36 miliona funti, što je tada bio rekord londonskog kluba.



On ove sezone nijednom nije bio prvotimac Vest Hema u Premijer ligi, a počeo je jednu utakmicu u Liga kupu.



Anderson je jedan od najplaćenijih igrača Vest Hema, a do sada je odigrao 72 utakmice, postigao 12 golova i imao 12 asistencija.







Podsetimo, ranije danas je Porto doveo i Malangu Sara iz Čelsija, takođe na pozajmicu do kraja sezone.