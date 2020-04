"Popravio" je Instagram, konačno može kod Murinja!

Ivan Rakitić je pred izlaznim vratima Barselone i gotovo da ne postoji šansa da "preživi" i ovo leto.



Katalonski klub je želeo da ga proda i prošle godine, ali je Ernesto Valverde uvek bio taj koji je glasao za njegov ostanak, čak i posle dolaska Frenkija de Jonga.



Rakitiću je ovo najslabija sezona od kako je stigao iz Sevilje leta 2014. godine za 18 miliona evra, a svakodnevno čitamo o novoj potecijalnoj destinaciji.



Pominjali su se Atletiko Madrid, Sevilja, Napoli, Inter, Juventus, a sada je u trku ušao i Totenhem.



Žoze Murinjo je u nekoliko navrata govorio o Rakitiću kao najzahvalnijem veznom igraču koga bi svaki trener želeo u svom timu. Ostala je upečatljiva njegova izjava o Hrvatu, koga je savetovao da se malo više aktivira na Instagramu kako bi ga više cenili i u svetu fudbala, aludirajući na Pola Pogbu.



"On je najpotcenjeniji igrač na svetu. Posao koji Rakitić obavlja ne može niko da uradi kao on. On je fantastičan u svemu. Trči bez prestanka, dobar je u posedu lopte, razmišlja praktično u odbrani, igra u dva smera, od jednog do drugog šesnaesterca. Ivan Rakitić samo treba da popravi svoj Instagram i Twitter nalog kako bi bio u rangu s najvećim fudbalerima današnjice", govorio je Murinjo pre godinu dana kao menadžer Mančester Junajteda želeći da "bocne" Pola Pogbu.



Danas lakše nego ikad Murinjo može da dovede Rakitića. Hrvat nije skup, Barsa pristaje da ga proda za 20 miliona evra, što je zaista sitnica za današnje tržište.





Podsetimo da bi Murinjov najveći problem mogla da bude Rakitićeva velika želja da ostane u Španiji, zbog svoje porodice, ali i život u Londonu sigurno ne izgleda tako loše...