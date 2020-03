Ponuda za Ter-Štegena koja mora da zabrine Barsu

Istina, njegov klub je oduvek bila samo Borusija Menhengladbah, u kojoj je ponikao i ušao u prvi tim i postao najmlađi kapiten, pre selidbe u Barselonu, ali kada Nemce zove Bajern Minhen, onda je to nekako uvek posebna priča.



Mark Andre Ter-Štegen je ovih dana jedna od glavnih tema u katalonskim medijima, jer navodno odbija da produži ugovor po uslovima koje Barsa nudi. Barsa je ponudila Ter-Štegenu ugovor do 2024. godine sa platom od 6,5 miliona evra godišnje, ali Nemac smatra da zaslužuje daleko više, kao drugi najvažniji član ekipe uz Lea Mesija.



Recimo da Arturo Vidal i Ivan Rakitić zarađuju oko osam miliona evra, što potvrđuje nepravdu prema Ter-Štegenu.



Upravo to želi da iskoristi Bajern Minhen koji u Ter-Štegenu vidi idealnu dugogodišnju zamenu za Manuela Nojera. Ovaj 33-godišnji golman je poslednjih sezona sklon povredama, nije više na onom nivou od pre nekoliko godina, a Ter-Štegen preti i da mu uzme titulu prvog čuvara mreže u reprezentaciji.





Nojer zahteva novi i to višegodišnji ugovor, kao i Tomas Miler, ali Bajern odugovlači sa pregovorima i ne želi da pristane na takve ucene.



Uz to, Nojer nije u dobrim odnosima sa Francom Bekenbauerom, počasnim predsednikom Bajerna, koji i dalje ima veliki uticaj na rad uprave.



Treba dodati i to da je Ter-Štegen šest godina mlađi, da je u formi života i uz Jana Oblaka definitivno najbolji golman sveta...





U Barsu je stigao leta 2014. godine za samo 12 miliona evra, što je verovatno najbolji posao Andonija Zubizarete kao sportskog direktora.